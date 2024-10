A pesar del aumento en los casos de dengue, en Jalisco no hay aún saturación de camas de hospital, asegura el secretario de Salud, Fernando Petersen.

Indica que Jalisco suma seis mil 547 casos hasta el 21 de septiembre.

“Afortunadamente, como comentábamos, la mayoría de los casos han sido dengues no graves ni con signos de alarma, sin embargo los números, son números altos 700 casos por semana. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía y necesitamos que no sólo nos ayuden pidiéndonos fumigación, sino que nos ayuden eliminando criaderos”.

Estima que en la tercera semana de octubre comenzarían a bajar los casos. (Por Claudia Manuela Pérez)