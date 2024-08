Afirma el gobierno del estado que en Jalisco no se permitirá el bloqueo de vialidades ni la agresión a policías , al referirse al caso de dos personas familiares de desaparecidos que fueron retiradas a la fuerza de la López Mateos a una cuadra de Casa Jalisco, hace un par de días.

“Vuelvo a decir lo que ha sido siempre nuestra postura en este gobierno, respetamos nuestra postura a manifestarse ha habido , que les digo , cientos de manifestaciones en los últimos años y eso ha sido respetadas , pero si hay alguien que golpea a un policía eso se castiga, eso no se tolera, y tampoco se tolera que se bloqueen vialidades porque eso afecta los derechos de terceros, es decir tu tienes derecho a manifestarte si, pero no tienes derecho a bloquear el paso de otras personas”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio por la agresión. (Por Claudia Manuela Pérez)