La estadística no miente, según el Instituto de Información y Estadística de Jalisco, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, encabezada por la verbal y la física. Las víctimas lo admiten, lo que comienza con malas palabras y gritos, termina con atentados contra su vida.

“Pues éramos novios y empezamos en una discusión, y fue cuando me empezó a gritar y quererme golpear, pero no pasó a más. —¿Qué hiciste? —Me quedé impactada, porque nunca había pasado por eso. En su momento, quien fue mi marido, sí. —¿Qué hizo usted, cómo respondió? —Yo hice la denuncia, fue hace muchos años y en ese momento no había la… pues dicen que ahorita ya tiene más atención la mujer, pero de hecho a mí me dijeron que, pues, ¿que por qué me había pegado?, ¿que yo qué le había hecho?, ¿que yo qué le había dicho?, que yo tenía la culpa”.

En lo que va de 2025, son 15 mujeres asesinadas en Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)