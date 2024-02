Mala respuesta está encontrando el personal del Instituto Nacional Electoral que desde hace semanas recorre todas las ciudades del país para reclutar a quienes participarán como funcionarios de casilla durante el próximo proceso electoral.

Alma es una de las representantes del INE que toca a la puerta de quienes fueron insaculados para invitarlos a ser funcionarios de casilla, sin embargo se ha encontrado con una paupérrima respuesta que ella misma narra.

“En este momento, bueno, hay mucho joven. A mí me ha tocado visitar muchos jóvenes y se niegan a participar. La falta de información, la falta de madurez yo pienso también y mucho tienen que ver los papas. -¿De una totalidad de 100 personas cuántos le dicen que sí, sí me interesa?- Yo pienso que es como un 12 por ciento los que aceptan -¡Bajísimo!- Es muy bajo”.

En estos momentos representantes del INE tocan a la puerta de quienes nacieron en marzo y fueron elegidos como funcionarios de casilla, sin embargo de no completarse el número de personas requeridas se volverá a hacer un sorteo para obtener la primera letra de la apellido. (Por José Luis Escamilla)