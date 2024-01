Ante una gran ambiente y casi 40 mil espectadores en el estadio Akron, Chivas rescató el empate de último minuto 1-1 ante el Santos de la Laguna por la jornada 1 del Torneo de Clausura 2024, en el debut del técnico Fernando Gago como director técnico del Rebaño.

Parecía que el VAR evitaba un gol de Chivas. Primero al corregir una marcación de penal a favor, luego el novato Gael García anotaba, pero fue anulado. Hasta que llegó un remate de cabeza de Erick Gutiérrez con asistencia del Pollo Briseño para marcar el gol del empate en la última jugada del partido. Harold Preciado había fallado un penal, pero se repuso y marcó el gol con el cual Santos estuvo cerca del triunfo.

Al final el técnico Fernando Gago, quien debutó como entrenador del Guadalajara dice que le gustó el juego.

“La verdad que me gustó mucho el equipo. Me gustó como entendieron el partido. En el primer tiempo tuvimos 10 aproximaciones. En el segundo tiempo con el gol en contra siguió e intentó buscar el resultado. Seguismo. Nosotros vamos a tener que luchar y hoy es una muestra de carácter del equipo y la sensación es que me voy muy a gusto”.

El técnico Gago regresó al once inicial a José Juan Macías, al Chapo Sánchez y debutó en primera división a Mateo Chávez, Gael García y Armando González.

Por otro lado la afición tuvo un ambiente de fiesta y se vieron varias playeras ya con el número 14 del Chicharito Hernández, quien llegará como refuerzo en la semana.

Además ya estuvo en un paldo Cade Cowell, quien será nuevo jugador de Chivas y hoy se realizará los exámenes médicos. (Por Martín Navarro Vásquez)