Esta semana la Contraloría Ciudadana de Guadalajara turnó al Tribunal de Justicia Administrativa el expediente de la titular del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, Susana Priscila Álvarez Hernández y otro de sus colaboradores, a quienes se les imputaron faltas graves al frente de este OPD municipal. A decir del contralor Enrique Aldana López, tocará al órgano judicial determinar si existieron irregularidades con el actuar de la funcionaria.

Sobre el caso del ex gerente de la ciudad, Alejandro Hermosillo, señaló que el proceso no ha terminado:

“El expediente se encuentra sub júdice, qué significa esto en términos legales, que estamos pendientes de que la resolución que tome el Tribunal de Justicia Administrativa quede firme y bueno, pues estaremos muy atentos a poder revisar cuales son los argumentos del tribunal y en que concluye este tema”.

Reconoció el funcionario que estarán al pendiente de los recursos legales que se pudieran llegar a presentar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)