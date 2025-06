En medio de una grave e intensa situación migratoria hoy inicia la Copa Oro, cuando la Selección Mexicana enfrente a República Dominicana a las 8:15 de la noche. La sede será el flamante SOFI Stadium, el cual podría lucir con poca afición, debido a que muchos de los espectadores han decidió no acudir por recomendación de abogados ante la amenaza de que habrá redadas por parte del gobierno de Estados Unidos.

El técnico Javier Aguirre evitó hablar sobre el tema, pero le mandó un mensaje a los mexicanos.

“Que se sientan representados los que vengan como aficionados, que se sientan representados con los que juegan. Más allá del tema que sea, quiero que se vayan contentos y digan, ‘perdimos, pero me voy contento’, porque esos mexicanos son como yo: corren, luchan, trabajan. Que le den una alegría estos muchachos, que se identifiquen con nosotros y que se sientan representados”, dijo.

Agregó que no se puede decir que son favoritos y hasta pueden golear: “No podemos subestimar, somos 11 contra 11. Tenemos que hacer un partido perfecto, no queremos dejar nada al aire, subestimar, dar por hecho nada, queremos hacer un partido redondo”.

De igual manera hoy se pone en marcha el Mundial de Club en Estados Unidos. El primer encuentro será cuando Inter Miami en su cancha reciba al equipo egipcio Al Ahly. (Por Martín Navarro Vásquez)