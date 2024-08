Que no exageren, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma judicial no afecta ni afectará la economía mexicana.

“Sí es importante el que se den los cambios en el Poder Judicial, que nadie tampoco exagere, todo esto lo de los expertos en materia económica, que inestabilidad económica, la economía está muy fuerte, esta muy fuerte, pero además uno de los errores que se cometieron, porque además es consustancial a la política neoliberal, y por eso nos fue muy mal tanto tiempo, es que la política económica se elevó a rango supremo y se subordinó todo lo demás”.

Negó que la presidenta electa haya pedido que no se acelere la aprobación de la reforma y aseguró que es otro intento de manipulación por parte de los medios de comunicación, porque sí se están respetando los tiempos parlamentarios. (Por Arturo García Caudillo)