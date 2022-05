A pesar de los programas sociales crece la desigualdad en México, asegura el exsecretario federal de Turismo y parte del Centro por el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey, Enrique de la Madrid.

“En México existen más, por ejemplo, 30 millones de personas con insuficiencia alimentaria, que no comen lo suficiente o no lo necesario. Existen más 50 millones de pobres en un país que es rico en recursos naturales y talento. Entonces, yo creo que la primera aportación es generar cada vez mayor conciencia de que esto no es viable o no debe de seguir así”.

De visita en Guadalajara, Enrique de la Madrid considera que no es con la polarización como se va a reducir la desigualdad en el país. (Por Gricelda Torres Zambrano)