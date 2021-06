México está en paz, hay gobernabilidad y no hay riesgo de inestabilidad, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Manifestarle al pueblo de México, y lo hago como siempre, de manera responsable, de que el país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días, y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. No es de buen gusto comparar con lo que esté pasando en otros países, que por cierto no se sabe nada”.

Hizo un llamado a la población a que no se deje intimidar, que vote sin miedo, ya que no hay riesgos. Y recordó a las autoridades estatales y municipales que, al igual que el Gobierno Federal, tienen obligación de garantizar la seguridad de la población. (Por Arturo García Caudillo)