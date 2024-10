Al conmemorarse este 11 de octubre el Día Internacional de la Niña declarado por la ONU, la académica y exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, advierte sobre las condiciones de desigualdad y discriminación que viven, sobre todo en materia de educación, acceso a la tecnología, salud y cuidados.

“Casi una de cada cinco niñas no termina el primer ciclo de secundaria y casi cuatro de cada diez no termina el segundo ciclo de secundaria en la actualidad. En todo el mundo las niñas de entre 5 y 14 años dedican 160 millones de horas diarias más al trabajo doméstico y cuidados no remunerado que los niños de la misma edad”.

El Día Internacional de la Niña se conmemora con el objetivo de avanzar en su empoderamiento, así como erradicar la pobreza, discriminación y violencia que las afecta. (Por Gricelda Torres Zambrano )