La aparente desbandada de priistas hacia Morena es parte de un elemental reciclaje, pero al Revolucionario Institucional no lo debilita, asegura el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve.

“Con nosotros el PRI, no nos debilita, nosotros estamos claros de cerrar filas con el presidente Alejandro Moreno Cárdenas, estamos claros de cerrar filas con Xóchitl Gálvez, estamos haciendo lo que nos corresponde. Insisto, es un reciclaje muy elemental. También escuché mucha amargura, mucho enojo, y aquí el que perdona pierde”.

Seguramente los que se fueron esta semana como otros que se han ido en épocas recientes, negociaron impunidad a través de embajadas en el extranjero o cargos dentro de Morena. La mayoría, insistió, ya no estaban en el PRI, porque ya habían sido expulsados del partido. (Por Arturo García Caudillo)