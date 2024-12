La presidenta Claudia Sheinbaum pide resignación a presidentes municipales y gobernadores, ya que no habrá moches ni apartados o partidas especiales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Aprovechó para decir a todos los presidentes y presidentas municipales, a los y las gobernadoras, no van a regresar los moches en la aprobación del presupuesto, ni va a haber etiquetados, pues confiamos en el Congreso en que no van a regresar los vicios del pasado, porque me comentaron que hay algunos presidentes o presidentas municipales que están yendo a hacer gestiones para que se incluya en el presupuesto algo”.

Adelantó que se reunirá con presidentes municipales y gobernadores, para ponerse de acuerdo y sumar recursos, particularmente en el tema del agua, pero también en otros temas. (Por Arturo García Caudillo)