En el rancho de exterminio Izaguirre ubicado en Teuchitlán, no solamente estuvieron víctimas originarias de Jalisco. De acuerdo con los indicios encontrados, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, señalaron que activistas del estado de Zacatecas se comunicaron con ellos, reconociendo algunas pertenencias que indican que sus familiares pudieron haber estado ahí.

“Ha habido muchísima gente todavía que ha podido reconocer las prendas como tal, nomás estamos esperando al arribo de ellos. Aquí una señora, yo platiqué ayer, efectivamente ella reconoce la Biblia, una biblia que no es común me menciona, ya que es una biblia de otra religión y me asegura que sí, es de su hija, pero no se nos no podemos asegurar si su hija fue de las personas que cremaron o su hija la tiene en otro lado”.

Por cierto que durante el primer día de intervención en donde participó la Comisión Nacional de Búsqueda, entre los vestigios fueron también localizados juguetes, lo que encendió las alarmas de los buscadores jaliscienses. Hasta el momento, sobre el tema la Fiscalía del Estado no ha emitido mayor detalle. (Por Edgar Flores Maciel)