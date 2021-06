En el último año de construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara no faltaron las anomalías. Al presentarse los resultados de la revisión de la cuenta pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación detectó montos por aclarar que suman 174.7 millones de pesos.

En la evaluación del tramo subterráneo, se detectó que se hizo la entrega de los trabajos pero se siguen presentando filtraciones a lo largo del túnel y no se corrigieron los despostillamientos en las dovelas. Se detectaron 65.9 millones de pesos en pagos improcedentes.

En la supervisión de los viaductos, las inconsistencias suman 108.8 millones de pesos. Entre lo detectado hay cálculos incorrectos de ajuste de costos, pagos no justificados o fuera de catálogo e incluso se detectaron deficiencias en la ejecución de los trabajos en los elevadores y escaleras eléctricas.

En los seis años de obra, de 2014 a 2020, las observaciones a la Línea 3 sumaron en total mil 242 millones de pesos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)