Una vez que regresó la calma a la zona de Zapopan, donde ayer la delincuencia organizada incendió varios vehículos, esta mañana ya no se percibe el reforzamiento de la seguridad, confirma el maestro y vecino del lugar, Enrique Rodríguez.

“No, no hay ahorita unidades policíacas en la zona, desconozco si a través. Estos tres puntos donde se dieron los narcobloqueos, cabe señalar que en estos tres puntos justamente hay cámaras, entonces yo quisiera suponer que están funcionando y desde ahí están controlando lo que está pasando en este momento, pero no hay al menos fuerzas policíacas. Ahorita no me tocó ver ninguna unidad, ni Policía Municipal, ni Estatal, ni Guardia Nacional o militares como fue el caso del día de ayer. Por el momento no hay nada y pareciera todo en calma y tranquilo”.

Enrique Rodríguez da cuenta que ayer con los primeros narcobloqueos, la gente corrió a resguardarse y los negocios a bajar sus cortinas.

En los cotos fue más estricta la seguridad y los operativos oficiales continuaron hasta altas horas de la noche. (Por Gricelda Torres Zambrano)