A 72 horas del incendio registrado en una finca del municipio de Ciudad Guzmán que dejó saldo de tres personas muertas los peritajes aún no son concluyentes para saber si fue algo provocado o no, informa el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Gustavo Quezada.

Sin embargo, acepta que en el interior de la casa de la calle José Guadalupe Mata en la colonia CNOP fueron encontrados unos aros aprehensores y manchas de sangre.

“Está en investigación, está en investigación. Se está en ese proceso. Ya se procesó el lugar del hecho y ya se tienen algunos indicios, pero se está en análisis para determinar la causa, primeramente, para saber si fue intencional o no. Localizados sí, ya el tema es que papel jugaban ahí. Ya estamos viendo las circunstancias”.

En este incendio fueron encontrados en una de las habitaciones los cadáveres de una mujer y de un menor de edad, mientras que el cuerpo de un adulto fue localizado en la cochera de la vivienda. (Por José Luis Escamilla / Foto: @elvolcandiario)