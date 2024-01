De cara a la elección más grande de la historia, es necesario atacar a los dos principales enemigos de la democracia en México, principalmente la mano negra del narcotráfico, asegura el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“Nosotros queremos que no se haga apología del crimen, decir que abrazos y no balazos es una apología del crimen cuando están matando gente. En otras partes del mundo no se pueden hacer ese tipo de afirmaciones, no se pueden hacer afirmaciones, no se puede entonar música que incite al odio. ¿Qué más queremos? Que haya un observatorio permanente. Sabemos que el INE no es una Institución de seguridad, eso lo sabemos, pero es una Institución garante de la democracia, y en México estamos a punto de que haya un narco estado si no hacemos algo”.

Los otros enemigos de la democracia son las encuestas que distorsionan la realidad y hacen creer que está ocurriendo algo distinto, con lo cual afectan el resultado de una elección. (Por Arturo García Caudillo)