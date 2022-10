Apenas se anunció ayer y ya este miércoles el nuevo Centro Universitario de Chapala de la UdeG, que se estrenará con las carreras de Enfermería y Gerontología, registra una buena cantidad de aspirantes, explica la coordinadora de Control Escolar, Laura Puebla.

“Ya al día de hoy en un corte a las 11:11 horas tenemos 31 inscritos para enfermería. No está tan demandada Gerontología, pero no nos aflojamos o no decimos no van a llegar porque falta el periodo en el que podrán hacer el cambio”.

Tal como sucedió con Tlaquepaque, el Centro Universitario de Chapala comenzará su operación a partir de enero en instalaciones municipales, en tanto cuenta cuenta con su propia infraestructura.

Los aspirantes tendrán hasta el 28 de octubre para registrarse. (Por Gricelda Torres Zambrano)