¿Qué mella me pueden hacer si han legitimado el régimen de corrupción? Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre el Plan B de Reforma Electoral.

“Pues que son lo mismo, creo que de ahí salió Lorenzo Córdova, y a lo mejor ahora que termine ahí va a ir a trabajar, a la UNAM, porque ahí están. Me da una pena lo que han hecho de la UNAM, pero es lo mismo, son mafias de la Academia y existen también asociaciones de abogados con el mismo propósito de defender el status quo. ¿Cuándo este Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM se manifestó durante el periodo neoliberal. Entonces estas críticas de estos profesores doctorados qué mella pueden hacer, si ellos no tienen autoridad moral y se han dedicado a legitimar un régimen corrupto?”. (Por Arturo García Caudillo)