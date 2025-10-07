La Selección mexicana de futbol sub-20 enfrenta hoy a Chile en los octavos de final del Mundial de la especialidad en busca de una victoria que le permita avanzar a los cuartos de final y el atacante, Oswaldo Virgen, dice que esperan con ansias el duelo ante los anfitriones del torneo.

“Muy ilusionados por este reto que se viene junto con lo que pasamos es el resultado de todo el trabajo que se ha venido haciendo y estamos muy emocionados y contentos con esas ansias de ya querer jugar, como trabajamos día a día se ve que vienen cosas muy importantes. Desde que estábamos en México veníamos con la mentalidad de que íbamos a pasar este grupo más allá de que fuera de la muerte o de lo que se podía ver”.

Por su parte, el canterano de las Chivas, Hugo Camberos asegura que los juveniles que están fuertes mentalmente para encarar este compromiso.

“Obviamente Chile el jugar un Mundial en tu casa creo que te da una motivación muy grande, tener a tu gente aquí creo que ellos van a salir con todo, pero nosotros sabemos a lo que venimos, creo que en cada partido se demostró y ahora que vamos contra su selección lo vamos a hacer de la mejor manera para poder dar el siguiente paso. Sí creo que venimos mentalmente muy bien preparados más allá de lo futbolístico y vamos a enfrentar el partido como se tiene que enfrentar”

En duelo será a las 5 de la tarde tiempo del centro de México. (Por Manuel Trujillo Soriano)