La Fiscalía de Guerrero confirma la muerte de once presuntos delincuentes tras un enfrentamiento registrado en la comunidad de Rancho Viejo, municipio de Tecoanapa.

Tras la confrontación, Se informó que los victimarios colocaron los once cuerpos en fila, mientras que una camioneta Pick Up incendiada quedó cerca de los cuerpos.

Dos versiones obtenidas refieren que podría tratarse de un enfrentamiento entre grupos delictivos por el control de la zona, y la otra que apunta a que podría tratarse de una disputa interna del grupo criminal que controla la región.