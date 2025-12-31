Un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y estatales, y un grupo de civiles dejó tres hombres muertos y seis detenidos en el municipio de Navolato, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron cerca del panteón del lugar cuando elementos del Grupo de Fuerzas Especiales y personal naval fueron atacados por sujetos armados que se encontraban ocultos en una vivienda y en azoteas.

La confrontación se prolongó varios minutos, lo que obligó a establecer un cerco de seguridad.

Tras controlar la situación, las autoridades aseguraron armas automáticas y detuvieron a seis personas.