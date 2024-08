Que no se escudará en el fuero para limpiar su nombre, afirmó el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, tras registrarse como senador electo por Morena.

“Decirles que no me voy a escudar en el fuero constitucional. Yo voy a desahogar en todo momento el proceso y el procedimiento. De hecho me he sometido a la jurisdicción de un juez de garantías, de un juez de amparo. Voy a acudir a todas las instancias, y el fuero no va a interrumpir la tarea más importante que ahora tengo, que es limpiar mi nombre de una patraña que se construyó en mi contra”.

Y es que Corral Jurado logró llegar al Senado pese a que existe una orden de aprehensión en su contra por la posible comisión de los delitos de corrupción y peculado, la cual estuvo a punto de ser cumplimentada hace unos días por la Fiscalía de Chihuahua. (Por Arturo García Caudillo)