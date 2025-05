Luego de que en algunos estados de México han puesto un alto a los corridos, el cantante Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño aseguró que acatarán lo que las autoridades decidan, aunque considera que la situación de inseguridad en el país no tiene nada que ver con la música:

“Si ahorita la modalidad es no cantar corridos pues podemos hacerlo, podemos presentarnos en un show sin corridos, obviamente el público nos lo va a demandar que ellos quieren escuchar eso, pero nosotros tenemos que seguir también las reglas, no podemos ponernos al tú por tu con el gobierno, ni mucho menos, y en mi punto de vista para mí es algo que no tiene nada que ver cantar un corrido con lo que está sucediendo en México”.

Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, fue uno de los invitados especiales de la marca de gorras JC Hats que inauguraron su corporativo en Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)