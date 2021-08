El gobernador Enrique Alfaro aprovechó otra vez un evento público para arremeter contra la Universidad de Guadalajara.

Durante la inauguración del ciclo escolar 2021-2022 de educación media superior, el mandatario estatal aseguró que no se distrae, como lo hacen otros, en grillas y marchas.

“Estamos concentrados y no tenemos otra cosa en la cabeza que no sea el lograr un regreso seguro a las aulas. Aquí no andamos distraídos haciendo grilla, ni organizando manifestaciones, ni recabando firmas, ni distraídos en nada que no sea atender lo que es nuestra responsabilidad”.

A este ciclo escolar del Sistema de Educación Media Superior acuden más de 330 mil alumnos y 16 mil profesores.

El regreso será híbrido en un inicio y se espera la presencialidad total a más tardar para el 20 de septiembre. (Por José Luis Escamilla)