Este martes entraron en vigor las medidas del registro nacional de obligaciones alimentarias.

Es el mecanismo que busca obligar a los proveedores de familia para que cumplan sus obligaciones porque de lo contrario perderán derechos civiles.

Así lo explica la docente del Departamento de Ciencias Jurídicas del CUTonalá Fabiola Vilarreal Hernández.

“No solamente repercute en el hecho de que esté integrado a un registro nacional de deudores sino que se va a dar aviso a otras dependencias a través del cual ya no va a poder adquirir bienes, no va a poder salir del país. No va a poder ejercer sus derechos civiles por ejemplo en el caso de las credenciales que emite el Instituto Nacional Electoral”.

La docente aclara que esta medida no es exclusiva de padres y madres de familia que dejan de cumplir con la pensión alimentaria, sino que es aplicable para cualquier persona que deje en indefensión a sus padres, hijos adoptivos u otros casos. (Por José Luis Escamilla)