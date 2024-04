El Primer Debate Presidencial fue un ejercicio de acusaciones, en el que Xóchitl Gálvez re bautizó a Claudia Sheinbaum como “La Dama de Hielo”, por no reaccionar ante el dolor de las víctimas de la Línea 12, los niños con cáncer, el covid-19 y el colapso del colegio Rebsamen.

“—Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso, ¿cómo creerle a una mentirosa. —Y la verdad es que sigues siendo fría sin corazón, yo te llamaría la Dama de Hielo. Claudia, tú presumen mucho a AMLO pero no te pareces, no tienes ni su carisma. Sí, si tiene pruebas que las presente ante el Ministerio Público”.

Por su parte, el candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, interrumpió su discurso para saludar en lenguaje de señas y luego repartir culpas.

“Cuando inició el gobierno, la doctora Sheinbaum, dos de cada diez capitalinos no tenían acceso a esos servicios, cuando lo terminó, tres de cada diez. En cuanto al planteamiento que hace la candidata del PRI y del PAN, es lo mismo que prometió Peña Nieto, los vales de medicamentos”. (Por Arturo García Caudillo)

