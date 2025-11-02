Con dos orejas y ante la protesta por los trofeos de un sector del público, el matador hidrocálido Luis David Adame se convirtió en el triunfador de la séptima corrida de la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara.

El de Aguascalientes consiguió una oreja en cada toro destacando su toreo con el que cerró su presentación, faena en la que cuajó tandas muy templadas por la derecha, rematando con media estocada que le valió el apéndice. Así habló posterior a su actuación.

Sí, la verdad que fue una tarde nada fácil porque los toros me obligaron mucho, pero puede disfrutar cada una de su embestidas, de entrega que estuve toda la tarde también me sirvió bastante y pues me voy con muy buen sabor de boca me hacía falta ya una puerta grande en Guadalajara”.

Por su parte el español Román Collado vio luz y sombra en su debut; con su primer astado consiguió un trofeo luego de esporádicos detalles y una estocada caída, sin embargo en su segundo falló con el acero escuchando los tres avisos.

Leo Valdez por su parte lidió con el peor lote de la tarde, y aunque voluntarioso sencillamente no tuvo materia prima para poder triunfar. (Por Edgar Flores Maciel)