En medio de los gritos de la diputada ex de Morena, Susana Prieto, que por no ser integrante de la Comisión de la Comisión de Puntos Constitucionales no tenía permitida la entrada, este lunes dio inicio en la Cámara de Diputados, la discusión de la iniciativa de Reforma al Poder Judicial.

“La violencia política por razones de género que han ejercido en mi contra, ¡ya estoy hasta la madre de lo que han hecho conmigo!. Y ahorita me dicen, presenté 27 reservas y dicen que no voy a hacer uso de la palabra, para eso me sacaron, para que no hiciera uso de la palabra. Soy abogada postulante con 40 años litigando diferentes áreas del derecho. No estoy de acuerdo con su reforma y ellos lo saben”.

Y mientras tanto, afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en contra de esta reforma, sin impedir el paso y por espacio de apenas dos horas. (Por Arturo García Caudillo)