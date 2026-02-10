Márquelo en el calendario, a partir de este martes 10 y hasta el 14 de febrero se realizará la entrega de la Tarjeta Bienestar para las personas que se registraron en el pasado mes de diciembre.

La delegada de los programas para el Bienestar en Jalisco, Katya Meave, informó que los plásticos corresponderán a la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Personas Adultas Mayores.

Se detalló que la entrega de las tarjetas se hará en los mismos módulos donde se realizó el trámite de registro y se estima que serán 28 mil 700 las que se repartan en toda la entidad.

Por otra parte, también se informó que del 16 al 22 de febrero se abrirá el registro para las Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, para que las personas que cumplen con la edad y los requisitos puedan acceder al apoyo federal. (Por Gustavo Cárdenas)