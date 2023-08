La Secretaría de Educación Jalisco entregó hoy dos mil 500 computadoras a maestros de educación primaria en Zapopan.

En un evento donde no se invitó a la prensa, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, encabezó la entrega de las computadoras.

En esta ocasión los profesores no le dieron una rechifla como el lunes pasado cuando habló de la no entrega de los libros de texto gratuitos por el proceso judicial que enfrentan.

Se repartirán este año un total de 22 mil 488 equipos Chromebook.

Se informó que esta computadora será una herramienta importante para acceder a los 40 cursos de Recrea Digital con más de seis mil materiales. (Por Claudia Manuela Pérez)