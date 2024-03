A 13 años de la desaparición de su hijo José Luis Arana en el municipio de Tonalá, este miércoles Guadalupe Aguilar, fundadora de FUNDEJ, recibió de manos del Rey Felipe, el Premio de Derechos Humanos Rey de España.

“Soy María Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana, quien está desaparecido desde el 17 de enero del 2011. A las primeras horas de que no sé nada de mi hijo, me doy cuenta de que algo muy grave está pasando. Actualmente ya son 13 años que no lo veo. Día a día amanece y pienso, de dónde saco tanta fuerza hijo mío, de dónde, de dónde para seguirte buscando”.

El Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco recibió este galardón como un reconocimiento a su incansable búsqueda, pero también con la pretensión de visibilizar a los más de cien mil desaparecidos en México, 15 mil de estos tan solo en Jalisco. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: @CasaReal)