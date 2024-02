El presidente municipal con licencia de Zapopan, Juan José Frangie recibió su constancia este martes como candidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Zapopan.

El ex jefe de gabinete en el gobierno de Pablo Lemus y después presidente municipal, fue acompañado por el propio Lemus. Su mensaje principal de campaña será darle nueve años de continuidad al proyecto político emecista en Zapopan y destacó la inclusión en su equipo de trabajo y campaña.

“Diversidad, juventud, género e inclusión. No dejamos nada afuera, como siempre lo hemos hecho en Zapopan, todos estamos juntos. De verdad, esto me da muchísimo gusto y sobre todo más, durante los nueve años hemos trabajado con la mayoría de mujeres”.

Frangie estuvo acompañado en el evento de la dirigencia del partido y es el primer candidato emecista en recibir su constancia entre quienes aspiran a ser presidentes municipales metropolitanos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)