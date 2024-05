El Real Madrid recibió hoy su trigésimo sexta Liga, tras haberse proclamado campeón hace 8 días; fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, quien entregó el trofeo en un acto privado en el estadio Alfredo Di Stéfano para continuar posteriormente con las celebraciones en Las Cibeles y en las calles de la capital de España.

El entrenador, Carlo Ancelotti, dijo que era momento de festejar.

“Es momento de celebrar, festejar con esta afición que nos ha ayudado mucho, que siempre está con nosotros, a lo mejor no esperaba tanto pero ahora viene lo bueno, yo quera bailar con Camavinga era mi sueño y el puro ya me lo he fumado en el bus y ahora todos a festeja”

Jugadores y cuerpo técnico del equipo blanco prometieron regresar a la Cibeles después de la final de la Champions League programada para disputarse el sábado 1° de junio en Wembley ante el Borussia Dortmund.

(Por Manuel Trujillo Soriano)