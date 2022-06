El Gobierno del Estado entregó al Ayuntamiento tapatío el recurso comprometido para ampliar el basurero de Picachos, primera de dos aportaciones por 100 millones de pesos que extenderán la vida del basurero por cinco años.

Picachos recibe la basura de Guadalajara y Zapopan.

Habla el alcalde Pablo Lemus

“Nosotros estamos en el proceso de licitación pública nacional para la construcción de esas dos celdas es decir Guadalajara no le va a entregar el recurso a Zapopan lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a licitar porque el recurso de apoyo fue para Guadalajara”.

Sobre revocar la concesión de la basura a Caabsa ante los incumplimientos, señaló que no es tan sencillo porque el municipio no puede adquirir de golpe las unidades recolectoras y otras empresas que son competencia tiene costos muy elevados y deben hacerse ajustes presupuestales.

Agregó el Alcalde que suman 14 personas detenidas por tirar desechos no autorizados en los Puntos Limpios, pero que no se les multa, sino se les sanciona con trabajo comunitario. (Por Héctor Escamilla Ramírez)