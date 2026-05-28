Gustavo Flores Delgadillo, secretario del nuevo Observatorio de Movilidad, nos habla sobre las dudas e inconformidades con la operación del paradero para taxis de plataformas digitales en las inmediaciones del aeropuerto de Guadalajara.
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