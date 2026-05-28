Jesús Salazar, integrante de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco, nos habla sobre el anuncio de las acciones legales contra la falta de oportunidades justas para prestar su servicio en las inmediaciones del aeropuerto de Guadalajara.
Jesús Salazar, integrante de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco, nos habla sobre el anuncio de las acciones legales contra la falta de oportunidades justas para prestar su servicio en las inmediaciones del aeropuerto de Guadalajara.
Derechos Reservados - Notisistema 2018 | Defensoría de Audiencia | Aviso de Privacidad