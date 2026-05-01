Mauricio López Reyes, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos habla sobre las previsiones meteorológicas para el mes de mayo: incremento de la temperatura y lluvias.
Mauricio López Reyes, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos habla sobre las previsiones meteorológicas para el mes de mayo: incremento de la temperatura y lluvias.
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