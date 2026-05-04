El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que los conductores de plataformas digitales no podrán recoger pasaje dentro del Aeropuerto, aunque sí podrán ingresar para dejar a los usuarios en la zona de accesos a las terminales.

“La gente que vaya, por ejemplo de zona metropolitana al aeropuerto va a poder bajar sin ningún problema en la banqueta donde están digamos ya los ingresos a las salas el propio aeropuerto, no vas a tener absolutamente ningún problema. La legislación aplica para levantar pasaje en el aeropuerto. Hoy tenemos un problema importante porque hay muchos automóviles de plataforma, por qué la mayoría de la verdad son de plataformas piratas”.

Añadió que el paradero seguro ubicado sobre carretera a Chapala operará durante el Mundial como punto autorizado para abordar estos servicios, en un proyecto coordinado entre los gobiernos estatal y federal, así como el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). La obra presenta un avance cercano al 60% y contará con transporte que trasladará a los usuarios desde el Aeropuerto hasta dicho punto. (Por Edgar Flores Maciel)