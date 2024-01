Las declaraciones recientes del ex presidente Ernesto Zedillo sirvieron para que el actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, acusara al ex mandatario, de no haber gobernado para el pueblo, sino para la oligarquía, pues en sus tiempos ni siquiera existía la democracia.

“No coincidimos porque, por ejemplo, cuando él estuvo de presidente, yo sostengo que no había democracia. Fíjense cómo tenemos posturas y son proyectos distintos y contrapuestos. ¿Y por qué sostengo que no había democracia? Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba. Y eso, según la definición aristotélica, si somos rigurosos en lo conceptual, en lo teórico, se llama oligarquía”.

En cuanto a las cuatro preguntas que le envío el día anterior, el Primer Mandatario consideró que Zedillo está en su derecho de no responderle y es legítimo que tengan diferencias. Por Arturo García Caudillo)