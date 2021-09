El miembro fundador del partido Futuro, Pedro Kumamoto, calificó como retroceso echar abajo las reformas aprobadas en 2017 en Jalisco para reducir las prerrogativas a los partidos políticos.

Kumamoto señaló que la reforma bautizada Sin voto no hay dinero debió hacerse también a nivel nacional para una reducción real de las prerrogativas a partidos. Aunque para 2022, Futuro y Hagamos se repartirán una bolsa de 380 millones de pesos, Kumamoto, promotor de la fórmula que llegó a este cálculo, dijo que no fue un acto planeado y en ese entonces ni siquiera sabían que iban a formar un partido.

“También recordemos, porque a veces se trata de jugar como a la política de ficción, que en ese momento ni éramos un partido político, que fuimos por la vía independiente en el siguiente proceso electoral, es decir no se perseguía un beneficio para unos o para otros”.

Insisten que ya trabajan los medios legales para devolver esos recursos que les pretenden asignar, en cuanto sepan bien el monto que les corresponderá. (Por Héctor Escamilla Ramírez)