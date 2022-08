Como “una aberración” califica la diputada de Hagamos, Mara Robles, el avance en las investigaciones que dio a conocer este jueves el Fiscal de Jalisco sobre el caso de Luz Raquel, quemada viva el pasado 16 de julio en un parque de Zapopan.

“Las declaraciones del Fiscal el día de hoy me parecen una aberración. Claramente se trata de deslindar a las autoridades de sus responsabilidades, achacándole a Luz Raquel la responsabilidad sobre su muerte. Me parece inaceptable que hayan decidido no clasificarlo como feminicidio, porque ella había denunciado amenazas”.

La Fiscalía, sentencia Mara Robles, no se atreve a dar resultados concluyentes, por lo que lanza dardos envenenados para afectar la reputación de Luz Raquel.

Insiste en su exigencia para que comparezcan ante el Congreso el Fiscal, la Secretaria de Igualdad Sustantiva y los titulares de la Policía de Zapopan y del Centro de Justicia para las Mujeres. (Por Gricelda Torres Zambrano)