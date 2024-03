La desigualdad entre hombres y mujeres no es normal ni natural, afirma la canciller Alicia Bárcena.

“Actualmente las mujeres representamos la mitad de la población mundial, sin embargo, esta paridad no se traduce a otros ámbitos, al contrario, la mayoría de las personas que sufren hambre crónica son mujeres, las personas analfabetas son mujeres, las mujeres son especialmente vulnerables a la inseguridad y a los conflictos armados. Por eso hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, para declarar en voz alta que esta desigualdad no es normal ni natural y para reiterar que merecemos los mismos derechos y oportunidades, ni más ni menos”.

Y durante un mensaje en redes sociales informó que del 1 al 3 de julio, la Cancillería mexicana organizará en la Ciudad de México la tercera Cumbre Internacional sobre Política Exterior Feminista. (Por Arturo García Caudillo)