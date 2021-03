Rechaza la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que el narcotráfico tenga control sobre el 35 por ciento del territorio nacional, como aseguran funcionarios de los Estados Unidos.

“De ninguna manera, esa no es real, esa afirmación no es real, tajantemente la negamos, y efectivamente sí hay presencia en algunas zonas, como todo el mundo lo conoce, en algunas entidades, no en todo el territorio, pero en algunas entidades pues hay presencia de grupos delictivos que se combaten diariamente con todo el aparato del Estado de este gobierno mexicano”.

Por otro lado, informó que ya existen varias líneas de investigación sobre el asesinato de 13 policías del Estado de México, aunque es la fiscalía estatal la que por el momento, está a cargo del caso. (Por Arturo García Caudillo)