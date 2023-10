Como “irresponsable” califica el secretario de Asistencia Social en Jalisco, Alberto Esquer, la iniciativa presidencial para que estados y municipios enfrenten con recursos propios los daños por desastres naturales.

“Ante un desastre natural que pueda destruir vías carreteras, que pueda destruir hospitales, escuelas, le pasan el 100 por ciento la responsabilidad a los estados y a los municipios, me parece verdaderamente un despropósito, me parece verdaderamente una irresponsabilidad. Irresponsabilidad del Gobierno de la República, no hacer frente a los desastres naturales”.

A raíz de la desaparición del Fonden, Jalisco creó en el 2021 su propio fideicomiso estatal para atender los daños de desastres naturales con un fondo de 50 millones de pesos al año, pero hay otras entidades y municipios del país con presupuestos raquíticos, que realmente quedarían desamparados, insiste Alberto Esquer. (Por Gricelda Torres Zambrano)