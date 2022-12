Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador el más reciente reporte sobre la inflación en México que, aunque mínimo, reportó un descenso.

“Una noticia buena, porque si no, no va a salir en los periódicos ni en la radio. Bajó la inflación, poquito, pero bajó. Es que esto sí tenemos que cuidarlo, es que esto sí es un riesgo el que se no descontrole la inflación. Tenemos que cuidarla. Es lo único que en materia económica nos preocupa. Estamos terminando el año bien, vamos a pagar sueldos, aguinaldos. Es poquito porque es bendito”.

Y es que el INEGI reportó que la inflación a tasa anual bajó a 7.8 por ciento en noviembre, convirtiéndose en la más baja en los últimos cinco meses. (Por Arturo García Caudillo)