Es muy probable que el brote de sarampión no esté controlado al cien por ciento para el mundial de futbol a realizarse en junio de este año, pero sí habrá disminuido su incidencia y aumentado la tasa de vacunación en la población prioritaria, indica a Notisistema el subsecretario federal de salud, Eduardo Clark.

“Es importante sí reforzar las acciones hacia el mundial en las ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, por eso la importancia también de acelerar los esfuerzos que hemos venido haciendo para vacunar en Jalisco. Creemos que puede haber una buena posibilidad de que si bien el brote en Jalisco no esté totalmente controlado para el mundial, sí tengamos una tasa de incidencia mucho, mucho menor y una cobertura de protección, que es lo más importante, más alta que la que tenemos hoy”.

Eduardo Clark asegura que es muy difícil estimar cuándo estará totalmente controlado el brote de sarampión, ya que por ejemplo Chihuahua tardó siete meses. Espera que con la intensificación de la vacunación, en abril la incidencia sea menor. (Por Gricelda Torres Zambrano)