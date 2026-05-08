Que se trata de una propuesta, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, en relación a la decisión de la Secretaría de Educación Pública de recortar el calendario escolar y terminar las clases el 5 de junio, es decir, un mes antes de lo programado.

“Es una propuesta la que hizo Mario, ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario. Se juntaron en una reunión que tiene los secretarios de Educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones, por el Mundial, principalmente. Entonces, se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues importante también que los niños no pierdan clases, ¿verdad?”.

Y aunque Delgado mencionó el calor como justificación, la Primera Mandataria ni siquiera habló de ello, asegurando que el Mundial es un gran momento para nuestro país y muchos mexicanos estarán pendientes del evento. (Por Arturo García Caudillo)