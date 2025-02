El delantero mexicano del San Diego Futbol Club de la MLS, Hirving el “Chucky” Lozano dijo que es un sueño poder regresar a la Selección Mexicana para el Final Four de la Concacaf Nations League.

“La verdad no he tenido ahorita oportunidad de hablar con él (Javier Aguirre) en estos días creo que se dará la oportunidad, yo le he preguntado, hemos tenido pláticas muy positivas, muy bonitas y si meda la oportunidad de regresar yo sumamente contento. Como siempre lo he manifestado, estoy muy contento con ir a la Selección, me encanta ir y bueno para mi siempre es un sueño regresar a la Selección y poder ponerme esa camiseta”.

El “Chucky” Lozano debutará en casa este sábado cuando el San Diego reciba al St. Louis City en la fecha 2 de la Temporada de la MLS. (Por Manuel Trujillo Soriano)